EsteriGiappone, Takaichi: voglio costruire rapporto di fiducia con Trump
24 ott 2025
Giappone, Takaichi: voglio costruire rapporto di fiducia con Trump

Milano, 24 ott. (askanews) - Il nuovo primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato la sua intenzione di portare le relazioni tra Tokyo e Washington a "nuove vette", auspicando una "relazione costruttiva e stabile" con la Cina, insieme a un "dialogo franco". "L'alleanza Giappone-Stati Uniti rimane il pilastro della politica estera e di sicurezza del Giappone - ha affermato Takaichi - Incontrerò personalmente il Presidente Trump durante la sua visita in Giappone per costruire un clima di fiducia e portare le relazioni Giappone-Stati Uniti a nuove vette".

© Riproduzione riservata

