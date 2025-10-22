Gaza, consegnate a Croce rossa bare di due ostaggi israeliani

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
EsteriGaza, consegnate a Croce rossa bare di due ostaggi israeliani
22 ott 2025
Gaza, 22 ott. (askanews) - "Israele ha ricevuto, attraverso la Croce Rossa, le bare dei due ostaggi morti, che sono state consegnate alle forze dell'esercito israeliano e dello Shin Bet all'interno della Striscia di Gaza". Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un comunicato. I corpi saranno trasferiti in Israele, dove saranno ricevuti da un rabbino militare, e poi inviati al centro nazionale di medicina legale del ministero della Salute, ha chiarito l'ufficio. Le famiglie saranno informate una volta completata l'identificazione, ha aggiunto. "Gli sforzi per riportare a casa i nostri ostaggi continuano senza sosta e non cesseranno fino a quando l'ultimo ostaggio non sarà stato liberato", ha concluso l'ufficio di Netanyahu.

