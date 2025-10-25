Francia, socialisti minacciano caduta governo su legge bilancio 2026

Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

La prudenza di Meloni
EsteriFrancia, socialisti minacciano caduta governo su legge bilancio 2026
25 ott 2025
Parigi, 25 ott. (askanews) - Venerdì 24 ottobre, Sébastien Lecornu ha aperto i dibattiti sul bilancio dello Stato all'Assemblea Nazionale, mentre il Partito Socialista (PS) chiedeva maggiore giustizia fiscale e minacciava di far cadere il governo in caso di fallimento. Il Primo Ministro ha riconosciuto ai deputati che il bilancio era "imperfetto" e ha chiesto che "il futuro del Paese non venga compromesso". La manovra francese in un cul-de-sac? "Se non otterremo ciò che vogliamo in questa prima parte della legge finanziaria, ovviamente non potremo sostenere il resto e saremo costretti a votare contro e a presentare una mozione di sfiducia", afferma Olivier Faure, primo segretario del Partito socialista, mentre i deputati discutono accalorati il bilancio 2026 in Parlamento.

