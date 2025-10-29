Francesca Albanese all'Onu: 63 Stati complici di Israele nel genocidio a Gaza, Italia compresa

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
EsteriFrancesca Albanese all'Onu: 63 Stati complici di Israele nel genocidio a Gaza, Italia compresa
29 ott 2025
(Agenzia Vista) Usa, 29 ottobre 2025 “Attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo della Palestina”, lo ha detto Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata