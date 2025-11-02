Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio MessinaOmicidio BoscorealeBattaglia di ProvorskTreno InghilterraSinner Aliassime
Acquista il giornale
EsteriCroce Rossa: c'è un modello di violenza contro gli operatori umanitari
2 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Croce Rossa: c'è un modello di violenza contro gli operatori umanitari

Croce Rossa: c'è un modello di violenza contro gli operatori umanitari

Croce Rossa: c'è un modello di violenza contro gli operatori umanitari

Manama (Bahrein), 2 nov. (askanews) - Il direttore generale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Pierre Kraehenbuehl, ha denunciato a margine di una conferenza in Bahrein un "modello di violenza" contro gli operatori umanitari, sempre più spesso colpiti in zone di conflitto come Gaza e il Sudan. Nei giorni scorsi, cinque volontari della Mezzaluna Rossa sono stati uccisi in Sudan, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza del personale umanitario in entrambi i teatri di guerra. Sta diventando un modello ricorrente di violenza contro gli operatori umanitari, in Sudan, a Gaza e altrove. Una spirale che per noi è profondamente traumatica. Kraehenbuehl hl ha poi respinto le accuse israeliane secondo cui le visite della Croce Rossa ai detenuti palestinesi costituirebbero una minaccia alla sicurezza nazionale. Non c'è alcun modo in cui le nostre visite possano rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Al contrario, è proprio il compito che ci è stato affidato dalla comunità internazionale, e sarebbe importante poter riprendere presto quelle visite. Le dichiarazioni arrivano dopo il divieto imposto da Israele al Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare i detenuti palestinesi, sospendendo di fatto un'attività umanitaria garantita dal diritto internazionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone

Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone

La scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo libro "Il primo desiderio" (Neri Pozza),...

Guarda il video