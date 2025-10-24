Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti MattarellaMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreFurto LouvreSinner Vienna
Acquista il giornale
EsteriConsiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Consiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa

Consiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa

Consiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 "Discussione molto positiva sulla nostra Roadmap per la Prontezza 2030. In primo luogo, la Roadmap individua le lacune in termini di capacità, nonché gli obiettivi e le tappe per raggiungerli entro il 2030. Questo è ovviamente in stretto coordinamento con la Nato. In secondo luogo, si tratta di un approccio a 360 gradi. Perché la nostra sicurezza riguarda la protezione dei confini. Oggi è a est, domani potrebbe essere a sud". Lo ha detto in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video