Carlo III accolto in Vaticano per una visita storica
Milano, 23 ott. (askanews) - Re Carlo III arriva in Vaticano con la regina Camilla per incontrare Papa Leone XIV, entrando nella storia come il primo capo della Chiesa d'Inghilterra a pregare pubblicamente con il pontefice in cinque secoli. Il monarca 76enne, che ricopre la carica di Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra, è arrivato a Roma mercoledì sera con la regina Camilla per quella che Buckingham Palace ha descritto come una visita di Stato "storica".
