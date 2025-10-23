Carlo III accolto in Vaticano per una visita storica

Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Video
EsteriCarlo III accolto in Vaticano per una visita storica
23 ott 2025
Milano, 23 ott. (askanews) - Re Carlo III arriva in Vaticano con la regina Camilla per incontrare Papa Leone XIV, entrando nella storia come il primo capo della Chiesa d'Inghilterra a pregare pubblicamente con il pontefice in cinque secoli. Il monarca 76enne, che ricopre la carica di Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra, è arrivato a Roma mercoledì sera con la regina Camilla per quella che Buckingham Palace ha descritto come una visita di Stato "storica".

