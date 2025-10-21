Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Stop ai barbari della domenica
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sarkozy in carcereVertice Usa RussiaTifosi Napoli arrestatiManovra 2026Btp ValoreCambio ora
Acquista il giornale
EsteriBrand USA lancia "America the Beautiful", aspettando FIFA World Cup
21 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Brand USA lancia "America the Beautiful", aspettando FIFA World Cup

Brand USA lancia "America the Beautiful", aspettando FIFA World Cup

Brand USA lancia "America the Beautiful", aspettando FIFA World Cup

Londra, 21 ott. (askanews) - Brand USA, l'organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti d'America, ha lanciato America the Beautiful, una nuova campagna turistica globale che rappresenta l'iniziativa più ambiziosa intrapresa dall'organizzazione fino a oggi. L'annuncio arriva in un momento in cui i viaggi internazionali continuano a generare un impatto economico significativo: dall'inizio dell'anno fino a luglio le esportazioni legate ai viaggi e al turismo hanno raggiunto i 147 miliardi di dollari, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Si prevede che tale spesa genererà circa 39,6 miliardi di dollari di entrate fiscali federali entro la fine dell'anno, sosterrà milioni di posti di lavoro americani e contribuirà a un impatto economico complessivo di 551 miliardi di dollari nel 2025. La campagna è programmata per sfruttare questo slancio e accelerare la crescita in vista del 2026, un anno di grande rilievo segnato dalla FIFA World Cup, dal 250esimo anniversario degli Stati Uniti e dal centenario della Route 66. "Gli Stati Uniti restano la principale destinazione internazionale per i viaggi turistici a lungo raggio nel mondo, a testimonianza del fascino intramontabile delle nostre destinazioni ed esperienze uniche e diverse", ha dichiarato Fred Dixon, presidente e CEO di Brand USA. "Con America the Beautiful offriamo un nuovo invito a esplorare gli Stati Uniti in modi nuovi ed entusiasmanti. Guardando al 2026 e al decennio di grandi eventi che ci attende, restiamo pienamente concentrati per massimizzare le opportunità del turismo internazionale per generare impatto economico e crescita occupazionale, invitando il mondo a celebrare 250 anni di questo splendido Paese". La campagna debutta durante la Brand USA Travel Week U.K. & Europe di questa settimana, che si tiene a Londra e che è giunta alla sua settima edizione, mettendo in contatto le destinazioni statunitensi con i principali buyer e media internazionali provenienti da 20 Paesi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata