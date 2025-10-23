Mercoledì 22 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Omicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
EsteriAffitti brevi, Tajani: Sulla Manovra decide la politica, non i grand commis del Ministero Finanze
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Esteri
  4. Affitti brevi, Tajani: Sulla Manovra decide la politica, non i grand commis del Ministero Finanze

Affitti brevi, Tajani: Sulla Manovra decide la politica, non i grand commis del Ministero Finanze

Affitti brevi, Tajani: Sulla Manovra decide la politica, non i grand commis del Ministero Finanze

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse, ma decide la politica, non i grand commis", ha detto il vicepremier Antonio Tajani rispondendo ai cronisti a Bruxelles sulla manovra. Sugli affitti brevi "abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video