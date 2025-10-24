A Londra riunione dei volenterosi per Ucraina, Meloni in collegamento

Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
EsteriA Londra riunione dei volenterosi per Ucraina, Meloni in collegamento
24 ott 2025
Londra, 24 ott. (askanews) - È iniziata la riunione della 'coalizione dei volenterosi', a cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa in video collegamento da Roma. Alla riunione prendono parte oltre 20 leader, in presenza o in collegamento. A Londra ci sono, tra gli altri, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Questa coalizione è una coalizione per la pace, e Volodymyr ha costantemente ribadito la sua disponibilità alla pace, e abbiamo costruito questa coalizione proprio per raggiungere una pace giusta, solida e duratura", ha detto Macron aprendo la riunione durante la quale ha annunciato. Anche l''Italia starebbe preparando a sostenere di nuovo concretamente Kiev, varando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, con particolare attenzione alle munizioni e ai missili SAMP/T destinati ai sistemi di difesa aerea, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della questione all'agenzia Bloomberg.

