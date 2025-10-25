A bordo portaerei Usa Ford che ora si dirigerà in America Latina
Milano, 25 ott. (askanews) - Dimostrazione di forza ben oltre qualsiasi precedente sforzo antidroga e la mossa più decisa di Washington nella regione: l'amministrazione Usa del presidente Donald Trump ha intensificato il rafforzamento militare statunitense nei Caraibi annunciando lo schieramento del gruppo di portaerei Gerald Ford in America Latina.
In queste immagini esclusive, girate a bordo da askanews a fine luglio, proprio la USS Gerald R. Ford, la nave da guerra più grande al mondo. In quel momento era impegnata nel Mediterraneo nell'attività della Nato Neptune Strike.
La USS Gerald R Ford può trasportare fino a 90 aerei e il suo dispiegamento segna un enorme aumento della potenza di fuoco statunitense nella zona.
La forza statunitense comprende otto navi da guerra, aerei da pattugliamento marittimo P-8, droni MQ-9 Reaper, uno squadrone di caccia F-35. È stata inoltre confermata la presenza di un sottomarino nelle acque al largo del Sud America.
