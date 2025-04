Estate in Istria tra outdoor, spiagge e I edizione NOVA Eroica Roma, 1 apr. - L'Ente per il Turismo dell'Istria ha presentato a Milano le novità e le proposte turistiche per la stagione 2025, confermando la regione croata come destinazione d'eccellenza per gli amanti delle attività outdoor e dell'avventura. Cristina Vojic-Kraicar, direttrice marketing dell'Ente, ha illustrato le molteplici possibilità offerte dalla penisola istriana, sottolineando come il territorio riesca a unire armoniosamente una costa ideale per sport acquatici con un entroterra verdeggiante, meta ideale per appassionati di ciclismo, escursionismo e attività outdoor in generale. La grande novità annunciata è l'arrivo della prestigiosa NOVA Eroica, presentata da Matteo Zazzera, Head of International Events di EROICA. Questa manifestazione rappresenta un'esperienza gravel unica, capace di combinare spirito di avventura, sfide sportive e panorami unici. NOVA Eroica prenderà il via il 21 settembre da Novigrad (Cittanova), coinvolgendo appassionati e ciclisti di tutto il mondo lungo suggestive strade bianche che attraversano borghi storici, vigneti e oliveti. Uno dei momenti salienti sarà il passaggio lungo la Parenzana, storico tracciato ferroviario oggi trasformato in una scenografica pista ciclabile. Ogni chilometro di NOVA Eroica è studiato per valorizzare al massimo l'anima autentica dell'Istria, celebrando così un territorio che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per il cicloturismo internazionale (iscrizioni possibili a breve a questo sito: https://eroica.cc/it/nova-eroica-istria). Questo evento rappresenta una perfetta sintesi della filosofia turistica istriana, sempre più orientata alla sostenibilità, al turismo attivo e alla valorizzazione delle proprie ricchezze naturali, culturali ed enogastronomiche. L'appuntamento con NOVA Eroica 2025 sarà quindi un'occasione imperdibile per scoprire e vivere l'Istria attraverso una delle corse ciclistiche più suggestive al mondo.