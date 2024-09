Esplosioni in Libano: i morti sono 12, fra cui due bambini Beirut, 18 set. (askanews) - Si aggrava il bilancio delle esplosioni in simultanea di centinaia di cercapersone di militanti di Hezbollah in Libano. "Ad oggi, il numero dei martiri è di 12, tra cui una bambina di 8 anni e un bambino di 11, oltre a due operatori sanitari", ha comunicato il ministor della sanità Firass Abiad. I feriti attualmente ancora ricoverati sono 2.750.