Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Video
VideoEsplosione nel Veronese, l'omaggio a Trieste ai carabinieri morti
16 ott 2025
  Esplosione nel Veronese, l'omaggio a Trieste ai carabinieri morti

Volanti ieri al Comando provinciale, il col. Migliozzi ringrazia la polizia per la solidarieta'