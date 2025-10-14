Martedì 14 Ottobre 2025
Esplosione durante lo sgombero, morti tre carabinieri nel Veronese
14 ott 2025
Esplosione durante lo sgombero, morti tre carabinieri nel Veronese
L'abitazione era satura di gas. La deflagrazione all'apertura della porta d'ingresso
