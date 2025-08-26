Esercito israeliano: inchiesta sugli attacchi all'ospedale di Gaza Tel Aviv, 26 ago. (askanews) - Il portavoce dell'esercito israeliano Effie Defrin ha dichiarato che verrà avviata "immediatamente un'inchiesta" per "comprendere le circostanze e le modalità dell'accaduto", dopo attacchi israeliani all'ospedale Nasser di Gaza in cui sono morte 20 persone tra cui cinque giornalisti. Le agenzie di stampa internazionali Reuters e Associated Press hanno inviato una lettera congiunta alle autorità israeliane chiedendo spiegazioni per l'attacco aereo che lunedì ha ucciso cinque giornalisti in un ospedale di Gaza. "Siamo indignati che tra le vittime di questo attacco contro l'ospedale, un luogo protetto dal diritto internazionale, vi siano giornalisti indipendenti", hanno scritto le due agenzie. Hanno inoltre espresso scetticismo sulla disponibilità delle Forze di difesa israeliane (IDF) a indagare su sé stesse in episodi passati e hanno ribadito la richiesta di assunzione di responsabilità.