Esce "Va bene, Va bene così live + live unreleased" di Vasco Rossi Milano, 5 dic. (askanews) - In occasione del 40° anniversario del primo album dal vivo di Vasco Rossi, esce il 6 dicembre "Va bene, "Va bene così live + live unreleased - 40Th rplay special edition" (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music), l'esclusivo cofanetto con l'intero concerto del 1983. Nel video Vasco al lavoro con Maurizio Biancani in sede di masterizzazione dei 10 live inediti, con materiale originale del 1983 rinvenuto negli archivi. La special edition da collezione contiene infatti sia le versioni rimasterizzate del disco originale del 1984, che 10 tracce tratte dal primo live di Vasco del 1983 mai pubblicate prima. Queste nuove registrazioni, hanno catturato l'energia e l'emozione di un'epoca e rappresentano un tesoro prezioso per tutti i fan del rocker, offrendo un'esperienza unica e dal sapore nostalgico. Il cofanetto di "Va bene così live + live unreleased - 40Th rplay special edition" disponibile anche su tutte le piattaforme digitali, oltre al doppio vinile e al doppio cd, è impreziosito da un altro capitolo della vita di Vasco attraverso il libro intervista a cura di Gianni Poglio con foto inedite dell'epoca e la card per accedere a contenuti esclusivi, primo fra tutti "Va bene, va bene così - Flashback mix". L'album era stato registrato in occasione delle ultime tre date del Bollicine tour 1983 (il Teatro Tenda di Bologna, il Palasport di Cantù e la discoteca Verona 2000 in provincia di Verona): un disco carico di energia, adrenalina e atmosfera, un album che ha fatto conoscere parte del primo repertorio di Vasco a chi aveva scoperto l'artista solo dopo il successo di Vita spericolata e Bollicine. Il disco, uscito nell'aprile 1984, ha venduto più di un milione di copie e finì per essere l'album di maggior successo in Italia quell'anno. I missaggi, dai nastri originali multi traccia, sono stati effettuati da Maurizio Biancani, che anche nel 1984 aveva registrato e coprodotto l'album. Dopo 40 anni ecco altre 10 tracce di quel live incredibile, che riportano gli ascoltatori all'atmosfera rock e irriverente di quegli anni, pezzi che sono hit intramontabili e che con questa nuova edizione diventano una preziosa testimonianza dei primi grandi successi del Blasco, canzoni parlate, a tratti bellissime e a tratti divertenti, ma sempre dissacranti.