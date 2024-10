Eridania, un francobollo speciale per celebrare i 125 anni Roma, 17 ott. (askanews) - Eridania festeggia i suoi primi 125 anni con un francobollo speciale che racconta e interpreta la dolce storia che unisce l'azienda ad intere generazioni di italiani, la sua capacità di guardare al futuro e la vocazione a rispondere con l'innovazione alle necessità dei consumatori di ogni epoca. Il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, appartiene alla serie tematica "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico", nata per promuovere la capacità professionale e imprenditoriale e riservata ad aziende che hanno fatto la differenza per il nostro Paese. L'annullo filatelico è stato consegnato ad Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia, nel corso di una cerimonia alla presenza del ministro Adolfo Urso. Alessio Bruschetta, Amministratore Delegato Eridania Italia: "Sono orgoglioso di questo riconoscimento che ci viene dato dal Ministero: 125 anni è un grandissimo traguardo che voglio celebrare con la nostra proprietà e tutti i dipendendi che lavorano in Eridania. Farlo poi da leader di mercato all'interno del proprio Paese e delle proprie categorie è qualcosa che dà una grandissima soddisfazione". Il Francobollo Eridania, il cui bozzetto è a cura di Claudia Giusto, raffigura un armonico contesto familiare in cui mamma e figlia preparano insieme una torta utilizzando lo zucchero Eridania, rappresentato dal caratteristico e iconico pacco rosso in cui si staglia, in bianco, un grifone che regge la lettera "E", uno dei simboli storici più emblematici dell'azienda e riproposto lungo il 2024 in una speciale edizione limitata di Classico. La composizione è delimitata in basso, dalla scritta "Eridania" che campeggiava nelle confezioni di zucchero degli anni '60, ed in alto dal claim "125 anni di dolcezza". Per Eridania il riconoscimento non è solo occasione di celebrare il suo 125mo anniversario, ma anche una opportunità per delineare sfide e obiettivi per il prossimo futuro. Alessio Bruschetta, Amministratore Delegato Eridania Italia: "Gli obiettivi rimangono gli stessi. Il primo pilastro è quello della qualità del prodotto: controllo delle filiere e di tutta la materia prima che arriva. Unitamente a questo innovazione. Il secondo pilastro è la sostenibilità. Il terzo pilastro è la diversificazione: Eridania 15 anni fa è stata la prima azienda in Italia ad entrare nel mercato alternativo allo zucchero, quello dei dolcificanti, e da allora ha consolidato la propria posizione diventando oggi il secondo player del mercato. Vogliamo continuare in questa direzione, perchè pensiamo che prima di tutto dobbiamo soddisfare i nostri consumatori e i nostri clienti all'interno del mercato italiano". Il francobollo è relativo al valore della tariffa B, pari attualmente a 1,25 euro, e la tiratura è di 250.020 esemplari.