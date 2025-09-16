Ergastolo al migrante afgano, aggredì raduno anti-Islam a Mannheim Stoccarda, 16 set. (askanews) - Sulaiman A., migrante afghano di 26 anni, compare in tribunale a Stoccarda, poco prima di essere condannato all'ergastolo per avere ucciso un poliziotto e ferito altre 5 persone in un'aggressione con coltello nel maggio 2024 a Mannheim, Germania occidentale. È stata confermata la sua appartenenza allo Stato Islamico e il tribunale di Stoccarda lo ha condannato per omicidio e cinque capi d'imputazione per tentato omicidio e lesioni personali gravi. Sulaiman A. ha usato un grosso coltello da caccia nell'attacco che ha preso di mira una manifestazione di Pax Europa, un gruppo che si batte contro l'Islam radicale. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, Sulaiman A. è arrivato in Germania nel 2013 a soli 14 anni, insieme al fratello, ma senza i genitori. A loro è stato negato l'asilo ma, in quanto minori non accompagnati, è stata concessa loro la sospensione dell'espulsione e la residenza permanente, e inizialmente sono stati collocati in strutture di assistenza. Durante il processo, ha confessato il crimine e, nella sua dichiarazione finale, si è scusato con i parenti dell'agente di polizia ucciso. Ha affermato di essere stato manipolato attraverso le chat sui social media e di essersi radicalizzato in seguito alla guerra di Israele a Gaza, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.