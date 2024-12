Erdogan: vogliamo per Siria integrità territoriale e stabilità Ankara, 2 dic. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha auspicato la fine dell'"instabilità" in Siria e un accordo per fermare la guerra civile che è divampata dopo un'offensiva dei ribelli jihadisti fulminea. "Il nostro più grande desiderio è che l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Siria siano preservate e che l'instabilità che dura da 13 anni finisca con un consenso in linea con le legittime richieste del popolo siriano", ha affermato. La Turchia condivide un lungo confine con la Siria e dal 2016 le sue forze e i loro delegati controllano il territorio nella Siria settentrionale, dove hanno condotto anche diversi raid contro i combattenti curdi. La Turchia ospita anche circa 3,2 milioni di rifugiati siriani fuggiti da quando è scoppiata la guerra civile nel 2011. Le relazioni diplomatiche tra Ankara e Damasco sono state interrotte quando è iniziata la guerra, ma da novembre 2022, Erdogan ha cercato un riavvicinamento con il presidente siriano Bashar al Assad.