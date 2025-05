Erdogan vede Rutte alla vigilia del vertice informale Nato in Turchia Ankara, 13 mag. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il segretario generale della NATO Mark Rutte ad Ankara in vista di una riunione informale dell'alleanza prevista per mercoledì 14 e giovedì 15 maggio nella città costiera di Antalya.