Erdogan: "Turchia ideale per ospitare colloqui Russia-Ucraina-Usa" Ankara, 18 feb. (askanews) - La Turchia è il Paese ideale per ospitare i possibili colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti tesi a mettere fine alla guerra russa nel Paese dell'Europa orientale. Ad affermarlo è il presidente Recep Tayyip Erdogan in conferenza stampa congiunta con il collega ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara. "In effetti, i negoziati di Istanbul rappresentano un importante punto di riferimento, in quanto piattaforma in cui le parti si sono avvicinate di più a un accordo. Considerata la diplomazia attiva che abbiamo perseguito negli ultimi tre anni, il nostro Paese sarebbe ideale per ospitare i futuri incontri tra Russia, Ucraina e America".