Erdogan: Kiev e Mosca devono essere rappresentate equamente ai colloqui Milano, 24 feb. (askanews) - "Come abbiamo sostenuto fin dall'inizio, il percorso verso una pace giusta e duratura può essere spianato solo attraverso un quadro in cui entrambe le parti siano rappresentate in modo giusto ed equo. La scorsa settimana, durante il mio incontro con il Presidente Zelensky ad Ankara, abbiamo discusso dei contributi della Turchia in questa fase critica, inclusa la nostra disponibilità a ospitare i negoziati". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.