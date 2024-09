Equitazione, la Champions League di Roma ai Madrid in motion Roma, 2 set. (askanews) - Nell'ambito del Longines Global Champions Tour di Roma al Circo Massimo, la squadra dei Madrid in Motion centra la seconda vittoria consecutiva per il secondo anno della tappa romana della Global Champions League. La squadra di Madrid si è imposta con un percorso netto dei due cavalieri Maikel van der Vleuten ed Eduardo Alvarez Aznar che chiudono in 0/144"06, secondi i Riesenbeck International (8/134"76), terzi i Rome Gladiators (8/138"69). L'olandese van der Vleuten si è imposto anche nell'individuale 1.55 a tempo (0/60"56), mentre nella gara 1.60 a tempo è stata vinta dal lussemburghese Victor Bettendorf (0/63"16).