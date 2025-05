Enzo Pasciuti, l'ortodontista delle mascherine invisibili Roma, 05 Mag. - Lui è considerato in Europa uno dei massimi esperti in ortodonzia invisibile, una tecnica di cui è stato uno dei precursori: "Le mascherine -spiega Enzo Pasciuti, professionista di caratura internazionale- sono in circolazione dagli anni 2000 ma solo da poco hanno avuto una diffusione mondiale e questo perché nessuno all'inizio sapeva usarle nel modo giusto. Il problema non era nella loro produzione ma nella pianificazione biomeccanica che sono riuscito, nel corso del tempo, a mettere a punto". Un traguardo che lo ha reso celebre in Italia, certo, ma anche nel vecchio Continente e non solo: "La mia tecnica -sottolinea- mi ha permesso di diventare un punto di riferimento sia come professionista che come formatore. Basti pensare, per rendere l'idea, che dei 3mila ortodontisti che operano nel nostro Paese, più di un terzo ha frequentato uno dei miei corsi". Tecnologie all'avanguardia permettono poi di rendere il percorso, volto all'allineamento dei denti, preciso e veloce: "Scanner 3D -ricorda Pasciuti- consentono di ottenere la cosiddetta impronta in base alla quale si produce, negli States, la serie di mascherine. Che, con un'adeguata pianificazione biomeccanica, regala al paziente il sorriso perduto. Ma raddrizzare i denti non è solo una questione estetica perché rimediare a eventuali malocclusioni significa migliorare problemi importanti come la cervicale, il mal di schiena o, ancora, la cattiva digestione. Il sorriso perfetto resta però un elemento importante, anche perché fa sì che le persone ritrovino la serenità sociale e, quindi, una vita di relazioni. Il che non è affatto un aspetto da sottovalutare". Pasciuti dunque è un professionista con i fiocchi che oggi gira il mondo per insegnare la sua tecnica. Ma, nonostante questo, ha deciso di aprire il suo studio in un paesino di 20mila anime in provincia di Varese che si chiama Tradate: "L'ho fatto -chiosa- per una promessa fatta in punto di morte a mio padre e per il desiderio di restituire qualcosa alla comunità nella quale sono cresciuto". Ed è così che lo studio è diventato meta per pazienti che arrivano dai confini nazionali ma anche dall'estero: "Ho pazienti -afferma Pasciuti- che mi scelgono da ogni angolo della terra, anche perchè oggi, grazie a un sistema di monitoraggio da remoto, posso seguire il trattamento ortodontico dei miei pazienti a distanza. Un plus, che grazie all'Intelligenza artificiale, mi consente di avere oltre 800 pazienti che seguo efficacemente da lontano".