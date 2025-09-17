Enzo Iacchetti litiga in diretta a Carta Bianca contro Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele

Durante la più recente puntata di È sempre Cartabianca, il talk show guidato da Bianca Berlinguer, si è verificato uno dei momenti più discussi della televisione degli ultimi tempi. Protagonista è stato Enzo Iacchetti, noto attore e conduttore, che si è trovato in un acceso confronto con Eyal Mizrahi, voce della comunità filo-israeliana. Al centro del dibattito la guerra e il drammatico bilancio delle vittime civili nella Striscia di Gaza. In pochi istanti, la discussione è degenerata trasformandosi in un duro scontro verbale.
