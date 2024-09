Entain Blind Day: sensibilizzare i dipendenti su disabilità visive Roma, 23 set. (askanews) - Promuovere l'inclusione sociale per sensibilizzare i dipendenti sul tema della disabilità visiva, utilizzando lo sport come volano di integrazione. Con questo obiettivo Fondazione Entain e Baseball & Softball Club Rovigo hanno organizzato a Roma, al Centro CONI "Giulio Onesti", l'Entain Blind Day: un gruppo di dipendenti di Entain - leader internazionale nel settore dell'intrattenimento - si è allenato ed ha giocato al fianco del team BSC Rovigo, cimentandosi con le azioni fondamentali del baseball per non vedenti. Non solo una giornata di team building: tra le mission di Fondazione Entain c'è infatti il supporto ad iniziative e realtà che promuovano un'inclusione reale e concreta sul territorio, anche se in Italia l'assenza di impianti sportivi adeguati, spesso poco diffusi e inefficienti, rappresenta un ostacolo per lo sviluppo dei progetti sociali promossi dalle associazioni del terzo settore. Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director Entain Italia: "Questo evento è uno degli eventi che noi abbiamo sostenuto durante il nostro CSR Award lo scorso dicembre ed è perfettamente il linea con la cultura della nostra azienda, che ha nel DNA lo sport ormai da tempo. Confidiamo di poter sostenere altre di queste iniziative. Il problema degli impianti è noto più o meno a tutti: noi abbiamo deciso quest'anno di fare un passettino avanti e lavorare sulle infrastrutture sociali. Richiede l'aiuto veramente di tutti e soprattutto grandi competenze, che noi stiamo cercando e stiamo cercando di dare". La BCS Rovigo è tra le più importanti società di baseball e softball in Italia e, grazie al supporto degli atleti e degli esperti dell'associazione, i dipendenti di Entain Italia hanno sperimentato in una partita non competitiva le sfide che gli atleti con disabilità visiva affrontano quotidianamente, prendendo consapevolezza del vero talento di questi atleti: la passione oltre ogni limite. Giovanni Muci, Head of Retail network Entain Italia: "Noi crediamo molto in questi progetti, tant'è che vogliamo estendere queste iniziative anche alla nostra rete di partner commerciali sul territorio. Crediamo in un coinvolgimento diretto della nostra rete, ma anche una promozione di eventuali nuove iniziative che possiamo sostenere, sempre per garantire l'inclusione attraverso lo sport". La BSC Rovigo è stata premiata in occasione del CSR Award 2023, il riconoscimento di Fondazione Entain volto a sostenere le realtà del terzo settore impegnate quotidianamente nello sviluppo di progetti di inclusione sociale attraverso lo Sport. Lucio Taschin, Relazioni Esterne BSC Rovigo: "Baseball & Softball Club Rovigo è una società unica in Italia perchè coniuga sport normodotato e sport paralimpico. Le metafore sportive sono ormai cose quotidiane, e dal mio punto di vista tutte le aziende dovrebbero utilizzare queste metafore perchè ne viene fuori un lavoro migliore anche all'interno dell'azienda".