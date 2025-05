Engineering e Atlantic: AI in fase di adozione, percorso sia efficace Milano, 29 mag. (askanews) - "L'adozione in Italia dell'intelligenza artificiale è cambiata, siamo passati negli ultimi 12 mesi da una timida fase sperimentale a una fase di adozione a scala che sta vedendo casi concreti di applicazione dell'IA su processi di gestione cliente o nell'automazione all'interno dell'organizzazione. Con benefici visibili". Lo ha sottolineato Saverio Ferraro, Executive director Eng Platforms, in occasione dell'Agentforce World Tour Milano di Salesforce. "Noi come Engineering e Atlantic Tehcnologies - ha aggiunto - abbiamo intravisto nella capacità di accompagnare l'adozione dell'IA in tutte le dimensioni, la possibilità di garantire alle imprese nostre clienti un percorso di adozione pieno ed efficace. Crediamo che Agentforce possa essere un elemento di accelerazione perché soluzioni di intelligenza artificiale su piattaforme che coprono i processi aziendali come quella di Salesforce possono rappresentare un acceleratore".