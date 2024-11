Engineering con Municipia alla 41esima assemblea nazionale Anci Torino, 22 nov. (askanews) - "Facciamo l'Italia giorno per giorno". Questo il tema della 41esima edizione dell'Assemblea nazionale ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che si è tenuta dal 20 al 22 novembre presso Lingotto di Torino. Anche per Engineering, che ha partecipato come main partner con la società del Gruppo Municipia, che conta oltre 700 dipendenti e 30 sedi in tutta Italia e si occupa della trasformazione digitale dei Comuni di ogni dimensione, un'occasione per dialogo e confronto sull'argomento Nel panel "Facciamo l'Italia giorno per giorno per.Vittoria che lavora in un'Italia intelligente", moderato dalla giornalista Rai Monica Giandotti e al quale hanno partecipato diversi sindaci e importanti dirigenti d'azienda, è intervenuto Stefano De Capitani, Amministratore Delegato Municipia (Gruppo Engineering): "I Comuni hanno fatto veramente dei grandissimi progressi negli ultimi anni sulla digitalizzazione, penso alla migrazione alle piattaforme cloud, ma anche a tutto ciò che può semplificare l'interazione con il cittadino e le novità in tema di cybersecurity. Oggi, da parte degli amministratori, c'è una grande consapevolezza dell'importanza della tecnologia digitale per una pianificazione strategica. Nonostante questo, c'è ancora molto da fare". Giornate dunque dedicate alle istituzioni, al sistema Anci e alle aziende, per offrire un'opportunità di dialogo fra sindaci, esponenti del Governo e mondo imprenditoriale sui principali temi d'interesse per i Comuni. Per De Capitani, particolare attenzione anche sulle partnership pubblico private per gli enti locali e il cittadino: "Questa sfida della trasformazione digitale non è mai finita, la tecnologia progredisce continuamente. Oggi si parla molto di Intelligenza Artificiale ed esistono già applicazioni concrete nel mondo dei Comuni. L'adozione di queste tecnologie complesse richiede che gli enti si avvalgano di partner focalizzati sull'argomento. In questo senso, le partnership Pubblico Private divengono strumento chiave per l'innovazione delle amministrazioni comunali". All'interno dello stand Engineering, spazio dedicato ai GovTech Talks, momenti di approfondimento in cui sono stati trattati temi come Intelligenza artificiale, attrattività territoriale e capacità di individuare finanziamenti e tecnologie innovative per valorizzare il territorio. Oltre agli incontri realizzati in collaborazione con Feel, allo stand spazio anche alla registrazione in diretta di podcast, dove sono stati ospitati rappresentanti delle istituzioni e personaggi autorevoli del panorama nazionale.