Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenMostra del cinema Venezia
Acquista il giornale
VideoEnergia, Pichetto Fratin: "Per abbassare i prezzi, necessario aumentare le rinnovabili"
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Energia, Pichetto Fratin: "Per abbassare i prezzi, necessario aumentare le rinnovabili"

Energia, Pichetto Fratin: "Per abbassare i prezzi, necessario aumentare le rinnovabili"

Il ministro a Cernobbio: "Il meccanismo di determinazione dovrebbe cambiare a livello europeo"