Energia, il Road Show del GSE fa tappa a Genova Sanremo, 19 feb. (askanews) - Nel 2024 la Regione Liguria ha registrato una crescita significativa nel settore fotovoltaico, con un aumento di quasi il 20% nel numero di impianti rispetto al 2023. E' quanto emerso durante la tappa genovese del Road Show "Diamo energia al cambiamento" organizzato dal GSE, Gestore dei Servizi Energetici, per far conoscere i meccanismi incentivanti e diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri specifici con le scuole, le pubbliche amministrazioni locali e le imprese. "Alla fine dello scorso anno, il 2024 - spiega Paolo Arrigoni, presidente del GSE - sono quasi 20.500 gli impianti fotovoltaici in servizio in questa regione, in aumento rispetto alla fine del 2023 del 19%. In termini di potenza siamo arrivati a 231 MW. Qui l'aumento è più significativo del 24% rispetto alla fine del 2023. Vuol dire che stanno entrando in esercizio impianti sempre più grandi e questo anche grazie alla semplificazione delle procedure di autorizzazione". Presso il Palazzo della Borsa Valori di Genova, nell'ambito del Road Show "Diamo energia al cambiamento, si è svolto il convegno "La transizione energetica: GSE incontra i Comuni, le Pubbliche Amministrazioni e le Partecipate Pubbliche", a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Durante l'incontro, oltre ad essere stati presentati i tanti strumenti che il GSE mette a disposizione degli enti locali, in particolare per l'edilizia pubblica, per la mobilità sostenibile e per le comunità energetiche, è stato anche conferito il Premio "VIVI - Territorio Vivibile", dedicato ai Comuni virtuosi che si sono contraddistinti nell'implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. A ricevere il premio sono stati il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Bogliasco, il Comune di Sestri Levante, il Comune di Recco ed il Comune di Ronco Scrivia. L'attestato di "Testimonial della transizione energetica" è stato invece conferito al Comune di Bargagli e al Comune di Moconesi. "GSE - sottolinea Arrigoni - ha intrapreso il Road Show a settembre 2023 con l'obiettivo di andare sui territori. Vogliamo toccare tutte le regioni per spiegare che c'è una società pubblica che gestisce strumenti di incentivazione per rinnovabili, efficientamento energetico e mobilità sostenibile e poi eroga servizi per pubbliche amministrazioni centrali e locali e per le imprese per aiutarli a mettere a terra le loro progettualità, per fare cumulo tra gli strumenti di incentivazione gestiti da noi con altri strumenti di incentivazione, Pnrr piuttosto che strumenti regionali".