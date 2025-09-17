Energia, Besseghini: guardare al futuro con ottica di sistema Roma, 17 set. (askanews) - "'Tutto cambia in un mondo che cambia' certamente è un titolo azzeccato per queste giornate di Trevi, perché veramente abbiamo visto in questi anni dei cambiamenti profondi. In realtà alcuni elementi positivi che avevamo immaginato di intravedere nella fase di transizione sembra che stiamo un po' ritornando nel dibattito con la concettualizzazione e come dire il confronto anche un po' acceso che ha caratterizzato le fasi precedenti"- Lo ha sottolineato Stefano Besseghini, presidente dell'Arera, intervenuto alle Giornate dell'energia e dell'economia circolare di Trevi, organizzate da Wec Italia e Globe Italia. "Abbiamo sentito parlare di difficoltà negli investimenti gas, di rallentamento sulle rinnovabili. Io credo che questa sia una cosa che invece dobbiamo riuscire ad evitare - ha aggiunto Besseghini - perché, se vogliamo guardare con una prospettiva positiva al futuro, dobbiamo prendere le lezioni che abbiamo appreso in questa fase così difficile di corsa di prezzi e di difficoltà di fornitura e farla diventare una nuova attenzione a una visione veramente di sistema del sistema energetico che così si chiama per un motivo, perché non ci sono delle parti che si possono sviluppare a scapito delle altre".