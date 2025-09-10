Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Energia, Baker Hughes investe 300 milioni di euro in Italia
10 set 2025
Energia, Baker Hughes investe 300 milioni di euro in Italia

Milano, 10 set. (askanews) - Baker Hughes, azienda globale di tecnologia a servizio dell'energia e dell'industria annuncia, nell'ambito della fiera Gastech in corso a Milano, un piano di investimenti di circa 300 milioni di euro nei propri stabilimenti e impianti esistenti in Italia nei prossimi cinque anni, per contribuire a soddisfare la crescente domanda di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia sicura, affidabile e sempre più sostenibile a sostegno dei progetti globali in cui l'azienda è coinvolta. Alessandro Bresciani, Senior Vice President Energy Equipment di Baker Hughes, ha dichiarato: "Abbiamo annunciato oggi il nostro piano d'investimento in Italia per i prossimi cinque anni, questo porterà anche all'assunzione di circa trecento persone. Stiamo portando avanti questo progetto per incrementare le nostre capacità produttive e per servire la domanda globale di energia. Gas e power generation sono fondamentali per noi, considerando anche la domanda più incalzante di energia elettrica per la costituzione di data center". Quello annunciato è un piano di investimenti multiregionale che coinvolgerà la quasi totalità degli stabilimenti italiani di Baker Hughes afferenti al business di Industrial & Energy Technology (IET), che già operano secondo un modello integrato e sinergico. Gli impianti interessati sono i siti produttivi toscani di Firenze, Massa e Avenza, ai quali si aggiungono quelli di Bari, Talamona e Vibo Valentia. L'azienda con la sua partecipazione a Gastech 2025 sottolinea, il proprio impegno a guidare il settore verso un futuro energetico sostenibile. "Siamo orgogliosi di investire in Italia, per noi il Paese rimane un punto di riferimento e una sede di sviluppo di tecnologie molto importante", conclude Brescianini di Baker Hughes. Baker Hughes conta attualmente oltre 6.600 dipendenti in otto siti in tutto il Paese e con l'annuncio dell'investimento rafforza ulteriormente il proprio ruolo di hub globale a supporto dello sviluppo energetico sostenibile.