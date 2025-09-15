Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
VideoEmmy Awards: trionfano Adolescence, The Pitt e The Studio
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Emmy Awards: trionfano Adolescence, The Pitt e The Studio

Emmy Awards: trionfano Adolescence, The Pitt e The Studio

Los Angeles, 15 set. (askanews) - Noah Wyle, protagonista di "The Pitt", ambientato in un pronto soccorso a Pittsburgh, ha trionfato come miglior attore in una serie drammatica; Seth Rogen, invece, come miglior attore in una serie comedy per "The Studio", con cui si è aggiudicato il premio anche per la regia e sceneggiatura, raccontando il dietro le quinte dei film di Hollywood. Per le attrici, hanno vinto Britt Lower "per Severance", come miglior attrice "drama", e Jean Smart per "Hacks", come attrice di "comedy" Gli Emmy hanno incoronato la miniserie "Adolescence" tra i migliori prodotti della stagione: ha vinto anche per il miglior attore protagonista Stephen Graham e per i migliori attore e attrice non protagonisti, Owen Cooper (che all'epoca delle riprese aveva solo 14 anni) e Erin Doherty. Racconta di un adolescente accusato di aver accoltellato una compagna di classe. Ma affronta anche il tema dell'impatto degli smartphone e dei social media sugli adolescenti. La caratteristica è che tutti i quattro episodi sono stati girati in un'unica ripresa conferendogli secondo gli spettatori maggior accuratezza e verità.