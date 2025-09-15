Emmy Awards: trionfano Adolescence, The Pitt e The Studio Los Angeles, 15 set. (askanews) - Noah Wyle, protagonista di "The Pitt", ambientato in un pronto soccorso a Pittsburgh, ha trionfato come miglior attore in una serie drammatica; Seth Rogen, invece, come miglior attore in una serie comedy per "The Studio", con cui si è aggiudicato il premio anche per la regia e sceneggiatura, raccontando il dietro le quinte dei film di Hollywood. Per le attrici, hanno vinto Britt Lower "per Severance", come miglior attrice "drama", e Jean Smart per "Hacks", come attrice di "comedy" Gli Emmy hanno incoronato la miniserie "Adolescence" tra i migliori prodotti della stagione: ha vinto anche per il miglior attore protagonista Stephen Graham e per i migliori attore e attrice non protagonisti, Owen Cooper (che all'epoca delle riprese aveva solo 14 anni) e Erin Doherty. Racconta di un adolescente accusato di aver accoltellato una compagna di classe. Ma affronta anche il tema dell'impatto degli smartphone e dei social media sugli adolescenti. La caratteristica è che tutti i quattro episodi sono stati girati in un'unica ripresa conferendogli secondo gli spettatori maggior accuratezza e verità.