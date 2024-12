Emmanuel Macron in visita a Varsavia per parlare di Ucraina Varsavia, 12 dic. (askanews) - Visita a Varsavia per il presidente francese Emmanuel Macron, che incontra (nelle immagini) il premier polacco Donald Tusk e vedrà anche il presidente Andrej Duda. Macron e Tusk discuteranno il rafforzamento del sostegno all'Ucraina e i possibili negoziati di pace, nelle settimane precedenti al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.