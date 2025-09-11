Emis Killa porta la cultura hip hop live a Milano Milano, 11 set. (askanews) - Un tuffo nella cultura hip hop italiana, Emis Killa ha riunito i principali nomi della scena per il suo EM16! A Fiera Milano Live. Con lui, dopo il successo dello scorso anno, si sono alternati sul palco i rappresentanti della vecchia e della nuova scuola rap, apportando ciascuno la propria cifra personale allo show. "Questi eventi per me sono una grande festa in cui coinvolgo miei amici all'interno e al di fuori della scena e ciò che mi ha spinto a replicare è perché l'anno scorso è stata una cosa talmente bella, talmente ben riuscita che era quasi un sacrilegio lasciarla come un fenomeno isolato quindi mi sono voluto prendere il rischio di riproporre al mio pubblico un evento di questo tipo". L'obiettivo è far crescere la cultura hip hop e dare spazio anche alle voci più diverse facendoli conoscere a un pubblico sempre più ampio. "Ciò che voglio che arrivi alla gente di EM16 è che al di là poi del personaggio e dei personaggi, quindi in questo caso gli altri ospiti sul palco, dietro c'è uno studio, c'è un mondo enorme che ci ha cresciuto, ci ha svezzato e ci ha accompagnati fino ad oggi ed è tutto ciò che ci è piaciuto vedere sotto il palco quindi partendo dai writer, passando per i freestyle e altro ancora che non siamo riusciti a mettere dentro tra cui i breakers piuttosto che i dj, però insomma questo questo movimento hip hop è una cosa più grande di quello che possa darlo fuori". Durante EM16 ha avuto luogo la grande finale di Cypha Killa, la battle freestyle organizzata da Emis Killa e Mastafive.