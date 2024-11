Emilia Romagna, Priolo: l'alluvione non ha allontanato l'elettorato Bologna, 18 nov. (askanews) - L'alluvione non ha allontanato l'elettorato in Emilia-Romagna. Come hanno dimostrato i dati sull'affluenza a Ravenna e a Bologna, le province più colpite dal maltempo, che hanno fatto segnare la percentuale più alta. Lo ha evidenziato la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, nel commentare i dati sull'affluenza alle elezioni regionali che si è assestata intorno al 46%. "I dati dell'astensione stanno confermando le nostre paure: un risultato che appariva scontato ha determinato anche una minore affluenza. Cinque anni fa c'era un risultato più in bilico - ha ricordato Priolo -. C'è stata una grande partecipazione". "La minore affluenza è stata dove abbiamo avuto le alluvioni - ha aggiunto - Bologna e Ravenna hanno staccato dal punto di vista dell'affluenza, quindi anche il risultato che è trainato da questi territori è in questo momento positivo. Credo che stia vincendo chi ha dimostrato di amare di più la propria terra".