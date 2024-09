Emilia Romagna, ispezioni nelle aree allagate: si cercano 2 dispersi Roma, 20 set. (askanews) - Nelle immagini dei vigili del fuoco, le ispezioni nelle aree allagate dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Abitazioni con l'acqua arrivata ai piani alti e danni ingenti. Oltre mille le persone sfollate che vengono soccorse e aiutate a portar via i propri affetti dalle case, rese impraticabili dall'esondazione del fiume Lamone. Proseguono inoltre le ricerche di due persone a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ra), da parte di sommozzatori, soccorritori acquatici e fluviali. Sono state segnalate da un testimone come disperse, ma non risulta al momento alcuna denuncia di scomparsa.