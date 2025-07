Elton John a Capri, concerto privato nella Certosa di San Giacomo Capri, 30 giu. (askanews) - Anche Elton John a Capri. La superstar britannica è stata protagonista di un concerto privato nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo durante l'evento organizzato dall'armatore greco John Coustas, numero uno della Danaos Corporation, per celebrare il battesimo del figlio. Ospite del magnate greco, che ha scelto l'isola per ben tre giorni di festeggiamenti, Elton John si è esibito in una applauditissima performance canora al pianoforte durante un party blindato ed esclusivo. Alcuni media lo davano a Venezia al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ma sir Elton John era a Capri, dove è arrivato su uno yacht insieme al marito. È stato avvistato più volte sorridente in questi giorni per le stradine di Capri, in taxi o seduto ai tavolini dei bar all'ora dell'aperitivo.