Elodie conquista Milano, l'imponente show di San Siro Milano, 10 giu. (askanews) - Elodie ha infiammato Milano, allo Stadio San Siro, per la prima delle due date evento del suo "Elodie The Stadium Show", prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il prossimo 12 giugno sarà allo Stadio Maradona di Napoli, prima donna ad esibirsi su questo storico palco. Elodie torna a incantare il suo pubblico con uno show imponente, un'esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Il live si sviluppa in quattro atti, già anticipati dalle copertine dell'album "Mi Ami Mi Odi" uscito lo scorso maggio: Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica. Artisti di spicco della musica italiana come Gianna Nannini, Achille Lauro e Gaia, calcano il palco di San Siro insieme a Elodie. Ad accompagnarla, una band composta da sette elementi, tre coriste e un corpo di ballo di 16 ballerini, che contribuirà, attraverso articolate coreografie, a rendere lo show più potente, espressivo ed emotivo. La direzione artistica è affidata a Laccio. Elodie non si ferma e annuncia il tour "Elodie show 2025", prodotto da Vivo Concerti, che la vedrà impegnata sui palchi di alcune delle principali città italiane in autunno nei palazzetti, sarà infatti al Palainvent di Jesolo il 29 ottobre, all'Unipol Forum di Milano il 31 ottobre, al Mandela Forum di Firenze il 14 novembre, al Palazzo dello Sport di Roma il 19 novembre, al PalaRescifina di Messina il 25 novembre e all'Inalpi Arena di Torino il 1 dicembre.