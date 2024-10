Elly Schlein: Patrimoniale? È una discussione che si può fare Roma, 8 ott. (askanews) - "Ha ragione il Presidente brasiliano Lula a chiedere al G20 una tassa internazionale sui super ricchi? Certo che questa discussione si può fare, così come ho supportato in passato l'idea di una tassazione minima che sia internazionalmente valida sulle multinazionali". Lo ha dichiarato Elly Schlein, segretaria del PD, ospite a Sky TG24 Live In Roma.