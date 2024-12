Elio e le storie tese alla Camera per la Giornata della disabilità Roma, 3 dic. (askanews) -"In occasione della Giornata mondiale della disabilità noi siamo qui alla Camera per raccontare cosa abbiamo fatto e cosa stiamo per fare con il Concertozzo di Elio e le Storie tese che è il primo evento mondiale di coinvolgimento di associazioni che si occupano di autismo per la vendita del cibo all'interno dell'area del concerto": così Stefano Elio Belisari, con accanto Nicola Fasani, hanno raccontato cos'è il Concertozzo nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. "Coinvolgimento attivo, perché tutti i ragazzi che hanno partecipato al Concertozzo si sono veramente occupati di nutrire le persone che sono venute al concerto, che nel caso particolare del'autismo non è cosa semplice e immediata, abbiamo visto un miracolo, quindi siamo molto fieri", ha aggiunto Fasani.