Elicottero si schianta a Huntington Beach, cinque i feriti
12 ott 2025
Elicottero si schianta a Huntington Beach, cinque i feriti
Elicottero si schianta a Huntington Beach, cinque i feriti
Il velivolo finito su una fila di palme della celebre spiaggia della California
