Elezioni in Germania, vince Cdu di Merz. Affluenza record Berlino, 24 feb. (askanews) - Affluenza record con l'84% degli aventi diritto che si è recato alle urne, balzo in avanti dell'ultra destra, ma vince la Cdu di Merz. Sono questi i tre dati fondamentali delle elezioni politiche in Germania che si sono tenute domenica. L'alleanza conservatrice Cdu/Csu è il primo partit e ha dunque vinto le elezioni tedesche con il 28,6% dei voti, mentre l'estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto il 20,8% dei consensi, raddoppiando il risultato ottenuto nelle precedenti elezioni, conquistando terreno soprattutto nell'est del paese. Pesante sconfitta per i Socialdemocratici (SPD) del cancelliere uscente Olaf Scholz che si sono fermati al 16,4%. Seguono i Verdi con l'11,6%. La sinistra di Heidi Reichinnek ha invece conquistato l'8,8% dei voti. Non entreranno in parlamento i liberali (Fdp), nè la sinistra populista Sahra Wagenknecht Alliance (Bsw), non avendo superato la soglia del 5%.