Elezioni in Albania, Rama in netto vantaggio su Berisha Milano, 12 mag. (askanews) - Lo spoglio elettorale procede a rilento in Albania, chiamata alle urne per le legislative, ma a un terzo delle sezioni scrutinate il Partito Socialista del premier Edi Rama dovrebbe aver ottenuto una vittoria netta. Tuttavia non c'è ancora certezza e nel frattempo lo sfidante, l'ex primo ministro e presidente della Repubblica Sali Berisha, con il Partito Democratico ha chiesto un conteggio dei voti senza pressioni. "Chiediamo ai nostri commissari di non contare i voti sotto pressione. Devono applicare la legge, che conferisce loro tutta l'autorità di lavorare in pace, con integrità e senza pressioni." "Chiedo al Primo Ministro Rama, che si trova in una situazione psicologica molto difficile, di smettere di incoraggiare le sue bande, i suoi criminali, i suoi assassini, a intimidire e cercare di ribaltare i risultati delle elezioni." Rama è oltre il 52 per cento, Berisha al 34. I socialdemocratici di Tom Doshi, che in passato hanno governato con Rama, sono al 4%. Il distacco di diciotto punti tra Rama e Berisha non dovrebbe far prevedere sorprese sull'esito finale. Bassa l'affluenza che non ha superato il 42%.