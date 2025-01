Elezioni Germania, Scholz attacca possibile "alleanza nera" Merz-AfD Berlino, 29 gen. (askanews) - Alla vigilia del dibattito sui migranti al Bundestag, il cancelliere Olaf Scholz ha messo in guardia da una possibile alleanza tra i conservatori e l'estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) su un disegno di legge volto a inasprire le regole sull'immigrazione, mentre si avvicina la data delle elezioni in Germania, il prossimo 23 febbraio. "Lo dico molto chiaramente: dobbiamo evitare che nel Bundestag tedesco si formi una maggioranza nera, altrimenti in questo paese ci sarà un governo che nessuno vuole", ha dichiarato durante un comizio a Berlino, riferendosi a un'alleanza nero-blu, tra i conservatori Cdu-Csu e l'estrema destra Afd. Dando del doppiogiochista allo sfidante conservatore, Friedrich Merz (Cdu), Scholz ha aggiunto: "È ancora più rivoltante che, contrariamente a tutte le dichiarazioni precedenti e contrariamente alle dichiarazioni rilasciate solo poche settimane o giorni fa, ora ci sia il desiderio di inseguire i voti dell'AfD. Sto dicendo che chi fa causa comune con l'estrema destra non deve nascondere il fatto che sta progettando e intende fare esattamente questo. Non ci sono scuse per questo". "Ora almeno da questa scelta sbagliata emerge un aspetto positivo: i cittadini sanno da che parte stanno", ha concluso tra gli applausi dei suoi sostenitori.