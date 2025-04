El Galactico, nuovo album dei Baustelle, ha il sapore della California Milano, 2 apr. (askanews) - Modernità e atmosfere che richiamano il folk rock californiano degli anni '60. Esce El Galactico, il nuovo album dei Baustelle, un disco che rappresenta una nuova esplorazione sonora per la band. La formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi torna con un lavoro originale, il titolo nato per caso durante un viaggio è venuto prima della musica. "Per cui El Galactico è Tacos, Messico, California. Io mi immaginavo un disco che avesse un po' il suono della California e così è stato, insomma, a livello sonoro. Il disco è nato con questo tipo di imprinting, insomma, rifarsi un po' al suono della California di metà anni sessanta". Con El Galactico, i Baustelle ci invitano a un viaggio tra nostalgia e contemporaneità, tra l'immaginario di un'America lontana e la realtà di una musica che continua a reinventarsi. "Abbiamo sempre fatto questa cosa, è una costante ovvero quella di scrivere canzoni che fossero la nostra sensibilità e allo stesso tempo anche uno sguardo sulla realtà o meglio appunto la realtà, il mondo che ci circonda filtrato attraverso la nostra sensibilità". Per coronare i loro 25 anni di carriera i Baustelle torneranno live e invitano il pubblico a festeggiare il loro primo quarto di secolo insieme. "Apriamo la nostra, come dire, stagione dal vivo di El Galactico con due giornate a Firenze. Ci siamo inventati il nostro festival, El Galactico Festival, perché semplicemente ci sembrava giusto, dopo tutti questi anni, e visto che la musica in questi anni è cambiata in Italia, sembrava giusto sottolineare la nostra appartenenza a un mondo che per alcuni può sembrare un po' in estinzione della musica rock fatta in un certo modo, suonata, finalizzata alla performance dal vivo e abbiamo, come dire, cercato di circondarci di persone, di artisti che avessero la caratteristica di essere giovani, essere nuovi, magari non ancora completamente affermati, in cui intravediamo quello stesso spirito che un po' animava, forse si può così dire, i Baustelle quando si sono formati". Oltre al festival toscano sono in arrivo le date estive ma c'è già l'appuntamento a dicembre per i palazzetti di Milano e Roma.