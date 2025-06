Edoardo Pesce in "Come gocce d'acqua": mi sono ispirato a mio padre Roma, 3 giu. (askanews) - Edoardo Pesce interpreta un uomo pacato, solo apparentemente ruvido, che cerca di recuperare il rapporto con la propria figlia, in "Come gocce d'acqua" di Stefano Chiantini, nei cinema dal 5 giugno. Il dialogo tra i due è fatto di poche parole, lunghi silenzi, una condivisione che diventa dedizione e profondo scambio quando non è più lei ad aver bisogno di lui, ma lui di lei. "Un pochino mi sono ispirato a come avrebbe potuto reagire mio padre, diciamo, anche con quel pizzico di autoironia, di sdrammatizzare. - ha detto Pesce - Io credo che sia un film molto bello sulla famiglia, sui legami. Le famiglie sono tutte disfunzionali, secondo me, perché uno non è che si sceglie con chi fare una famiglia, diventano degli individui, quindi. Però poi il legame di sangue, almeno nell'80-90% dei casi prevale". Barbara Chichiarelli interpreta l'ex moglie di Pesce, Sara Silvestro sua figlia. La loro è una famiglia che si ritrova e in qualche modo si ricompone quando tutto sembrava perduto, anche a causa di tanti non detti. "Tutti noi veniamo un po' sopraffatti da quella che è la contingenza, non abbiamo il tempo di soffermarci. - ha affermato Chichiarelli - E poi la vita va avanti, e quindi in qualche modo non si trova mai il tempo per prendersi un momento. Questo non dialogo credo che sia comune a molte famiglie".