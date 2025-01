Edizione speciale di Topolino tradotto in quattro dialetti italiani Milano, 14 gen. (askanews) - In occasione della "Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali", che ricorre ogni 17 gennaio, Topolino celebra la ricchezza linguistica del nostro Paese ed entra nella storia con un'iniziativa unica e mai realizzata prima. Oltre alla versione in italiano, il numero 3608 - in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 15 gennaio - sarà disponibile in Sicilia, Toscana, Lombardia e Campania con la storia Zio Paperone e il PdP 6000, scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina, tradotta rispettivamente in catanese, fiorentino, milanese e napoletano. Al progetto è dedicata anche un'imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonista lo Zione e la bandiera tricolore. Le copie con la storia in dialetto saranno distribuite unicamente nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica, mentre nelle altre regioni verrà distribuita la versione in italiano. Sarà però possibile trovare tutte le versioni in fumetteria, su Panini.it, e tramite il proprio edicolante su Primaedicola.it (fino ad esaurimento scorte). Per declinare Zio Paperone e il PdP 6000 in catanese, fiorentino, milanese e napoletano, Panini si è avvalso della collaborazione di Riccardo Regis - Professore ordinario di Linguistica italiana dell'Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana - che ha coordinato un team di linguisti. Un'iniziativa molto interessante, anche perché è la prima volta che mi capita di svolgere attività di divulgazione rivolgendomi a un pubblico fatto anche di bambini. "E Topolino è nel mio cuore, da sempre: e in tempi non sospetti avevo anche approfondito l'onomastica disneyana, mettendo in luce i meccanismi che ne sono alla base", commenta il Professore. "Un'ottima occasione per ricordarci quale immenso patrimonio culturale e storico rappresentino le centinaia di idiomi che attraversano la nostra penisola da nord a sud e da levante a ponente. Testimonianze vive di un'eredità storica quanto mai ricca e preziosa. Lasciatemi però dire che leggere le disavventure di Zio Paperone in questi dialetti è stata anche l'occasione di uno spasso e un divertimento che da tempo non provavo. Leggere per credere!", aggiunge il direttore editoriale di Topolino Alex Bertani. Un'uscita da non perdere, dunque, destinata a rimanere negli annali. Topolino 3608, nelle sue 5 versioni alternative, attende i lettori di tutta Italia in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 15 gennaio.