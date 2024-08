Edizione da record del Red Valley con 118.175 presenze e 50 artisti Olbia, 19 ago. (askanews) - Il Red Valley ha appena concluso la migliore edizione di sempre dando luce ad uno spettacolo mai visto prima. Nella sua ottava edizione ha totalizzato 118.175 presenze totali sulle quattro serate, con oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live; dopo queste quattro giornate memorabili il Red Valley è pronto a tornare ad agosto 2025 con la nona edizione del festival, unico nei suoi generi. Red Valley si conferma il solo festival italiano a proporre una line up ricca di ospiti musicali che vanno dall'urban al pop fino all'elettronica e alla dance, consacrandosi tra gli appuntamenti imperdibili della stagione durante il quale il pubblico si è scatenato al ritmo delle canzoni degli artisti più importanti della scena musicale contemporanea. Con un'affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il Red Valley - Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 - nella sua ottava edizione ha regalato 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all'insegna della musica e del divertimento per undici ore al giorno. Red Valley è il protagonista della stagione estiva della musica dal vivo con una programmazione capace di riunire su un solo palco tutti gli act più amati dal pubblico, tanto da essere stato scelto da molti artisti nazionali e internazionali come l'unico festival estivo in cui esibirsi al di fuori dei singoli tour: così, infatti, è stato per i nomi che riempiranno gli stadi nell'estate 2024, come Sfera Ebbasta e Max Pezzali. La stagione 2024 ha offerto un divertimento non stop per tutto l'arco delle quattro serate fino alle prime luci dell'alba, consacrando il Red Valley come uno dei più ricchi del territorio nazionale, capace di unire divertimento responsabile, condivisione della passione per la musica live e integrazione sociale tra un pubblico giovane, dinamico ed eterogeneo, sulla linea dei principali festival internazionali.